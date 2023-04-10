Под Свердловском жители села чуть не сожгли весь населенный пункт

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Огонь охватил несколько построек. Среди жителей чудом никто не пострадал.

Хотели избавиться от мусора, но чуть не спалили все село. В Свердловской области произошел крупный пожар. Жильцы одного из домов разожгли костер у себя на участке, но не уследили за ним. Огонь сначала перекинулся на сухую траву, а после стал уничтожать все на своем пути.

Сгорело 11 построек, в том числе три жилых дома. Общая площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Среди жителей села никто не пострадал, погорельцам обещали оказать помощь.

А в Бурятии Следственный комитет проверяет местные власти на предмет халатности. Там едва не сгорело целое село: хотели сжечь сухую траву, причем организованно и под контролем пожарных. Но из-за сильного ветра огонь перекинулся на участки.