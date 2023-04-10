Под шквальным огнем из «Градов»: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Российские бойцы продолжают оттеснять украинских боевиков все дальше от Донбасса, обеспечивая защиту мирным жителям.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры из зоны специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На кадрах — расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». В боевой работе артиллеристы следуют принципу «одна цель — одна позиция», это лишает боевиков ВСУ возможности нанести прицельный ответный удар.

«Грады» работают по опорным пунктам и укреплениям противника.

Российские военнослужащие продолжают спецоперацию с 24 февраля прошлого года. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов со стороны украинских боевиков.