После признания Гуфа в чувствах Айза рассказала о личной жизни: «Я смущаюсь»

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Еще недавно бывшая жена рэпера заявляла о том, что он ей по-прежнему близкий и родной человек.

Блогер и бывшая жена рэпера Гуфа Айза в ходе беседы с поклонниками приоткрыла дверцу и немного рассказала о личной жизни. Так, один из фанатов спросил, нравится ли ей кто-то из мужчин. Девушка скрывать не стала и призналась — «бабочки в животе» испытывает.

«Ну, конечно, я же не железная. Да и моя аскеза по осознанному одиночеству закончилась. Я смущаюсь об этом говорить», — отметила Айза в своем блоге.

При этом она оставила загадкой, состоит ли официально в отношениях или нет. На этот вопрос она ответила кратко — «Угадайте».

Откровения Айзы прозвучали после недавнего признания Гуфа о том, что до сих пор считает ее своей женщиной, несмотря на то что уже женат на другой. Тогда блогер не смогла оставить это без внимания и заявила, что Гуф — член ее семьи, она продолжает за него переживать и поддерживать. Именно поэтому, как только у экс-избранника случился срыв, она пыталась урегулировать ситуацию, созванивалась с его сестрой Ольгой. Поэтому теперь фанатам пока остается лишь гадать, не решила ли Айза дважды войти в одну и ту же реку.

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К слову, Айза была замужем дважды. С Гуфом у них родился сын Сами. Супруги прожили в браке пять лет, а в 2013-м развелись. Вскоре она повстречала серфера Дмитрия Анохина и вышла за него замуж. Этот брак распался спустя пять лет, несмотря на то, что в семье родился сын Элвис.

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