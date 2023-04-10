Российские военные уничтожили более 100 беспилотников Bayraktar с начала СВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Для ПВО армии России и не только такие воздушные цели не являются проблемой.

С начала спецоперации по защите Донбасса российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила более 100 беспилотников Bayraktar. Данные сообщил заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

«Принципиальных различий в борьбе с беспилотниками стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) или турецкими Bayraktar TB2 по сравнению с противодействием современной пилотируемой авиации практически нет. Об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более 100 из поставленных Украине Bayraktar за весь период СВО», — отметил он в интервью газете «Красная Звезда».

Вместе с тем Демин вспомнил и инцидент с упавшим в марте в Черное море американским беспилотником MQ-9 Reaper. Тогда дрон направлялся к российской границе. В результате резкого маневрирования он потерял управление и потерпел крушение. При этом российские истребители не входили в контакт с беспилотником. По словам Демина, тогда случился конфуз, который еще раз подтвердил — для современной российской техники ПВО такие воздушные цели не проблема.

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