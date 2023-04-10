Джиган рассказал о пережитой реабилитации: «Был психоз обычный»

Джиган рассказал, что во время реабилитации его выгнали из клиники в Майами

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Рэпер корит себя за недавний конфликт в семье и пытается проанализировать прошлые ошибки.

Пока блогер Оксана Самойлова вместе со старшей дочерью отдыхает в Италии, рэпер Джиган пытается составить план по примирению с женой. Конфликт в семье длится уже не первый месяц. О точных причинах ни одна из сторон не рассказывает, но, судя по откровениям исполнителя, он опять наступил на те же грабли — поддался пагубным зависимостям. Теперь он корит себя за содеянное и анализирует ошибки.

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Три года назад после рождения сына Давида Джиган на радости ушел в загул. Тогда он долго вымаливал прощение у жены, и она дала ему вторую попытку. Но вернуться в семью он смог лишь после лечения. Тогда он находился на реабилитации в Майами, но задержался он там ненадолго.

«Меня выгнали. Они не могли поставить диагноз, а у меня был психоз обычный. Хавчик (еда. — Прим.ред.) там не самый лучший: курица, рис», — вспомнил артист в шоу Басты на YouTube.

По словам Джигана, то, что с ним случилось — настоящий ужас. Но он смог справиться и выстоять. И все благодаря крепкому здоровью. Он рассказывал, что только за три недели ему поставили 90 капельниц.

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