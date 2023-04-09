В Петербурге вежливый грабитель забрал деньги из кассы и извинился перед кассиром

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Brunner; 5-tv.ru

Налетчик уверенно ворвался в салон сотовой связи для совершения преступления. Но об этикете не забыл.

В Санкт-Петербурге произошло, пожалуй, самое галантное ограбление салона сотовой связи. Мужчина, одетый в черную куртку, светлый свитер и джинсы, зайдя в помещение, забрал деньги из кассы, а напоследок попросил прощение у сотрудницы. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры преступления.

На видео налетчик уверенным шагом зашел в магазин. Поначалу скрывать лицо он не собирался. В руке держал пистолет. Подошел к витрине с мобильными телефонами, сделав вид, что присматривает себе новый смартфон. Дальше он резко натягивает воротник свитера на лицо и направляется к кассе.

«Быстро, спокойно. Я не трону. Ты мне не нужна. Извини. Это тебе за неудобства. (отдал кассиру несколько украденных купюр. — Прим. ред.) Тревожную кнопку не нажимай минуты три», — сказал грабитель на прощание, после чего скрылся.

Покидая салон сотовой связи, он быстро убрал пистолет в карман джинсов, около выхода встретил другого посетителя. Тот не заподозрил ничего неладного. Полиция уже начала поиски злоумышленника.

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