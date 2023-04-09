Двоих детей нашли в квартире с мертвыми родителями в Подмосковье
София Шафиуллина 375
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Соседей смутил странный звук и они приняли решение вызвать полицию.
Двоих детей нашли в квартире рядом с телами родителей в подмосковном Домодедово. Полицию вызвал сосед по жилплощади, который на протяжении долгого времени слышал их громкий детский. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что признаков насильственной смерти выявлено не было.
Врачи также осмотрели детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
На месте произошедшего продолжаются проверки, назначен рад судебных экспертиз.
Ранее 5-tv.ru писал, что тела двоих недоношенных близнецов нашли в коробке на улице в Татарстане.