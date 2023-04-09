Подростки в Новосибирске пытались поджечь женщину с ребенком из-за замечания

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger; ВКонтакте / vkrasnoobsk; 5-tv.ru

Местная жительница хотела успокоить хулиганистую компанию, однако нарвалась на еще большие неприятности.

В рабочем поселке Краснообск в Новосибирской области школьники угрожали женщине с ребенком дезодорантом и зажигалкой. Они «открыли огонь» после того, как пострадавшая сделала им замечание. Информация об этом появилась в паблике населенного пункта в социальной сети ВКонтакте.

Сообщается, что местная жительница вместе с младшим братом шла в магазин, когда встретила подростков с дезодорантом. Школьники брызгали содержимым в прохожих, и она попала в их число, поэтому не смогла сдержаться и сделала им замечание. Когда женщина вышла с покупками, компании подростков уже не было рядом с магазином — встретила они их позже.

По словам потерпевшей, толпа поджидала ее по пути домой. Школьники начали распылять дезодорант, используя зажигалку. Горючая смесь чуть ли не угодила в лицо женщины и ребенка. Когда она попыталась записать происходящее на видео, подростки кинулись в драку.

Женщина пыталась задержать школьников, чтобы передать сотрудникам правоохранительных органов, однако те снова применили огонь против нее. Потерпевшая направила заявление в полицию.

Ранее 5-tv.ru писал, что подросток избил старшего сына солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой после уроков.