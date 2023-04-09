В США назвали дату истощения ресурсов украинских ПВО: осталось недолго

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В Пентагоне бьют тревогу: по прогнозам военных экспертов, Незалежная устоит «еще против двух-трех волн ударов».

Украинские системы противовоздушной обороны среднего радиуса исчерпают ресурсы к 23 мая. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы американских военных и разведки.

В статье говорится, что Украина устоит «еще против двух-трех волн ударов», так как Киев израсходовал военные ресурсы, которыми его обеспечили западные союзники. В первую очередь это касается боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Также отмечается, что из-за нехватки снарядов Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно сосредоточить работу систем ПВО на борьбе с истребителями и вертолетами и не расходовать ресурс на «меньшие угрозы, подобные беспилотникам».

Кроме того, тревогу Пентагона вызывает истощение у ВСУ артиллерийских запасов, которых, как прогнозируется, может хватить всего на несколько дней.

Ранее в этот день в Киеве заявили, что в ближайшее время Украина получит обещанные Западом системы противовоздушной обороны, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot, NASAMS, Iris-T и SAMP/T.

В марте Евросоюз согласовал план поставок Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. Как рассчитали журналисты украинского издания «Страна.ua», ЕС будет поставлять киевскому режиму в среднем 83,3 тысячи снарядов в месяц, что при нынешней интенсивности боевых действий покроет чуть больше половины потребностей украинской армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад сократил объемы поставок оружия Киеву из-за неуемных аппетитов ВСУ и высокой вероятности уничтожения вооружений из-за неумения боевиков ими пользоваться.