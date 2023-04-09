Космический краб: в НАСА показали самый мистический объект на звездном небе

Фото: www.globallookpress.com / Richard Dorn

Историческую туманность наблюдали несколько веков, однако сейчас ученые смогли разглядеть ее детально. Загадочный объект завораживает и пугает одновременно.

Астронавты НАСА сделали сенсационный снимок одной из самых старых и загадочных туманностей — Космического краба. Новые данные о неизведанном ночном небе были опубликованы на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Крабовидная туманность находится на расстоянии 6 500 тысяч световых лет от Земли и представляет собой хаотический беспорядок газов, ударных волн высокоэнергетических частиц и магнитных полей — последствие взрыва Сверхновой. Странная среда впервые была задокументированная более 1000 лет назад, но до сих пор остается одним из самых неизученных объектов.

Как отмечают в НАСА, новые снимки, полученные благодаря недавно запущенному передовому спутнику IXPE, позволили ученым начать ориентироваться в магнитном поле объекта. Открытие сделало их чуть ближе к раскрытию туманной тайны Краба и прибавило вопросов для будущих исследований.

В НАСА показали снимок мистической крабовидной туманности. Фото: www.nasa.gov Сайт национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства

Магнитное поле Краба имеет форму пончика, однако его турбулентность оказалась вовсе не симметричной, что доказало сложность излюбленного астронавтами небесного тела. Диаметр объекта сравним со штатом Алабама, а вес может достигать двух Солнц. Краба также называют «Пульсаром» — за специфику движения частиц внутри него. Эксперт отмечают причудливость и даже экстремальность среды туманности.

Взрыв Сверхновой был зафиксирован китайскими астрономами в 1054 году. Несколько лет ученые наблюдали остаточный свет от звезды, а туманность на ее месте была открыта в 1731 году. Она располагается в созвездии Тельца и производит энергию в размере ста тысяч Солнц, однако данные постоянно обновляются.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, обращенную к Земле.