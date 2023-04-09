Космический краб: в НАСА показали самый мистический объект на звездном небе
В НАСА показали снимки мистической крабовидной туманности
Фото: www.globallookpress.com / Richard Dorn
Историческую туманность наблюдали несколько веков, однако сейчас ученые смогли разглядеть ее детально. Загадочный объект завораживает и пугает одновременно.
Астронавты НАСА сделали сенсационный снимок одной из самых старых и загадочных туманностей — Космического краба. Новые данные о неизведанном ночном небе были опубликованы на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Крабовидная туманность находится на расстоянии 6 500 тысяч световых лет от Земли и представляет собой хаотический беспорядок газов, ударных волн высокоэнергетических частиц и магнитных полей — последствие взрыва Сверхновой. Странная среда впервые была задокументированная более 1000 лет назад, но до сих пор остается одним из самых неизученных объектов.
Как отмечают в НАСА, новые снимки, полученные благодаря недавно запущенному передовому спутнику IXPE, позволили ученым начать ориентироваться в магнитном поле объекта. Открытие сделало их чуть ближе к раскрытию туманной тайны Краба и прибавило вопросов для будущих исследований.
В НАСА показали снимок мистической крабовидной туманности.
Магнитное поле Краба имеет форму пончика, однако его турбулентность оказалась вовсе не симметричной, что доказало сложность излюбленного астронавтами небесного тела. Диаметр объекта сравним со штатом Алабама, а вес может достигать двух Солнц. Краба также называют «Пульсаром» — за специфику движения частиц внутри него. Эксперт отмечают причудливость и даже экстремальность среды туманности.
Взрыв Сверхновой был зафиксирован китайскими астрономами в 1054 году. Несколько лет ученые наблюдали остаточный свет от звезды, а туманность на ее месте была открыта в 1731 году. Она располагается в созвездии Тельца и производит энергию в размере ста тысяч Солнц, однако данные постоянно обновляются.
Ранее 5-tv.ru писал, что ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, обращенную к Земле.