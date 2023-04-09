Непомнящий и Дин Лижэнь завершили партию: кто стал чемпионом мира по шахматам?
Непомнящий и Дин Лижэнь завершили вничью партию за звание ЧМ по шахматам
Фото: www.globallookpress.com / Martin Poole
Китаец и россиянин завершили игру с интересным счетом. Кто же заберет награду домой?
Игроки из РФ и КНР — Ян Непомнящий и Дин Лижэнь завершили вничью первую партию в матче за звание чемпиона мира по шахматам в 2023 году. Об этом сообщил сайт «Спорт-Экспресс».
Первенство стартовало в Астане 9 апреля. В тот же день прошло напряженное российско-китайское противостояние. Непомнящий и Дин Лижэнь согласились на ничью на 49 ходу. Игра шахматистов завершилась со счетом 0,5-0,5.
Вторая партия запланировать на 10 апреля. Установлено, что ее начнет китайский шахматист — он будет играть белыми шахматами. Матч включит в себя 14 партий, однако может завершиться досрочно — если один из участников достигнет результата в 7,5 балла ранее.
Непомнящий оказывается в финале чемпионата мира по шахматам второй раз. Два года назад он уступил в финальной борьбе норвежцу Магнусу Карлсену.
Ранее 5-tv.ru писал, что российский гроссмейстер Алексей Сарана стал чемпионом Европы по шахматам.