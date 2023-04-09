Ядовитое облако дыма окутало Гамбург после мощного пожара

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Власти немецкого города обратились с экстренным предупреждением к людям: все рекомендовали отсидеться в домах.

Ядовитый дым окутал немецкий Гамбург. В городе произошел крупный пожар. Сначала загорелась стоянка грузовиков, а после огонь перекинулся на расположенные рядом склады.

Что конкретно на них хранилось — не говорят, но это явно что-то токсичное. Власти тут же обратились к жителям с экстренным предупреждением. Людям рекомендовали закрыть окна, выключить вентиляцию и не выходить из домов.