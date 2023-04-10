В Томске мусоровоз едва не расплющил легковушку с пятилетним мальчиком

Фото, видео: Telegram / umvd70; 5-tv.ru

Ребенку потребовалась помощь врачей.

В Томске неуправляемый мусоровоз протаранил легковушку с пятилетним мальчиком в салоне. Водитель спецтехники вышел из кабины и, очевидно, забыл про ручник.

В результате огромный грузовик поехал вниз прямо на машину с людьми. Водитель бросился к мусоровозу, но сделать уже ничего не мог. Грузовик впечатался в легковушку. Лобовое стекло от удара рассыпалось вдребезги, а боковую часть смяло.

Помимо мальчика, в салоне была женщина. Она не пострадала. А вот ребенку потребовалась помощь врачей. У него серьезный порез.