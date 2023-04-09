Водитель легковушки проехал на красный и сбил двух детей на перекрестке в Волгограде
20
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernhard Kreutzer; 5-tv.ru
Подростки от удара даже перевернулись в воздухе. Их пришлось госпитализировать.
Двое школьников серьезно пострадали в аварии в центре Волгограда. Водитель легковушки не остановился на перекрестке на красный свет и сбил подростков, которые переходили дорогу.
От удара оба перевернулись в воздухе и упали на проезжую часть, но смогли самостоятельно подняться и дойти до обочины. Позже школьников госпитализировали.