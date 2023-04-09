Прихожан УПЦ выгнали из Киево-Печерской лавры молиться на улицу в Вербное воскресенье

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В это время раскольники заняли Трапезный храм лавры.

Один из главных православных праздников — Вербное воскресение — не примирил, а кажется еще больше разобщил верующих на Украине. Последователи раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) заняли Трапезный храм Киево-Печерской лавры в то время как сотни прихожан уже канонической Украинской православной церкви (УПЦ) были вынуждены молиться на улице.

Глава раскольнической ПЦУ Епифаний призывает проводить все богослужения в лавре только на украинском языке. И на этом фоне набирает голоса петиция против гонений на церковь, которая сохраняет связи с Московским патриархатом. Документ направят президенту страны Владимиру Зеленскому.