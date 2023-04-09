Сбежавшие на Кипр украинцы взбесили поляков и попали в русский «котел»

Onet: беженцы с Украины на Кипре чувствуют себя неуютно из-за отдыхающих поляков и россиян

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Польский журналист был шокирован разницей в отношении киприотов к украинцам и россиянам.

Беженцы из Украины на Кипре приводят в бешенство других мигрантов, особенно поляков. Вдобавок они еще и оказались здесь в окружении русских, чем крайне недовольны. Об этом пишет автор польского портала Onet Петр Кашувара.

Журналист рассказал, что в путешествии на Кипр его сопровождала украинка, и это заметно осложняло поездку. Проблемой было даже найти ресторан, отмечает Кашувара, так как его спутница искала те заведения, где «не висит российский флаг». Украинка пояснила, что у нее однажды был неприятный опыт посещения подобного заведения, где многие посетители говорили на русском языке. Якобы ей отказали в обслуживании в одном из кафе Кипра, так как у нее на рюкзаке висел брелок в виде сердца в цветах украинского флага.

Также во время поездки журналист Onet пообщался со своей соотечественницей, переехавшей на Кипр 15 лет назад. Женщина в присутствии украинской спутницы Кашувары заявила, что «понаехавшие» на Кипр граждане Незалежной ведут себя крайне нагло.

«Каждое утро они кричат ​​из окна, что их беспокоит шум и они не могут уснуть. Они спасаются или приехали сюда отдохнуть?» — возмутилась полячка.

Рассказала она и о так называемых украинских бизнесменах, которые умудряются получать от островного государства больше, чем местные предприниматели. Женщина пояснила, что часть из этих «дельцов» имеют на Кипре собственные дома, которые они сдают туристам, а сами в это время живут в центрах помощи беженцам и получают социальную помощь.

Сам Кашувара отметил, что Кипр, хоть и присоединился к антироссийским санкциям, но туристы из России чувствуют себя здесь отлично. Везде на острове слышна русская речь, меню в ресторанах и информация о памятниках — на русском языке, легко найти русскоговорящего гида.

Журналист был уверен, что жители Кипра изменили отношение к России и ее гражданам после начала спецоперации, однако был вынужден признать, что ошибался.

«Постоянные жители Кипра, кажется, даже более позитивно относятся к русским, чем к украинцам», — резюмировал Кашувара.

На днях обозреватель польской газеты Myśl Polska Конрад Ренкас заявил, что бежавшие в Польшу украинцы убедили жителей республики в необходимости денацификации Украины.

По наблюдению журналиста, на многих поколениях украинцев остался серьезный след государственного культа нацистских деятелей — Степана Бандеры и Романа Шухевича. Граждан Украины воспитывали в ненависти к соседям, к этническим и религиозным меньшинствам и ко всем, кто не разделяет их националистического культа, констатировал Ренкас.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что владельцы жилья в Румынии массово стали выселять украинских беженцев или заставлять искать новое жилье из-за того, что те не платят за аренду.