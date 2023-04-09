Все, все, все: Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник»

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Актриса активно выступала против российской СВО на Украине, из-за чего перессорилась со всеми, с кем могла.

Известная по роли секретарши Веры в «Служебном романе» актриса Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник». Эту информацию, несмотря на слухи, ходившие не одну неделю, 5-tv.ru в пресс-службе учреждения подтвердили только сейчас.

«5 апреля Лия Меджидовна Ахеджакова уволилась из московского театра „Современник“ по собственному желанию, в связи с чем трудовые отношения с ней отсутствуют», — уточнили представители «Современника».

Артистка активно выступает против российской спецоперации на Украине. На этом фоне она поругалась со многими своими коллегами и фактически отказалась от российского зрителя, на котором десятилетиями зарабатывала миллионы.

В начале февраля 2023 года из афиши «Современника» убрали «Игру в джин», где должна была блистать Ахеджакова. Вскоре, буквально на следующий день, от актрисы отказались и в Театре наций, отметив, что ей не будет предложено никаких ролей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Коровин назвал Барбару Брыльску марионеткой властей Польши.