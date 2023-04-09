Бардаш раскритиковал Украину за снос советских памятников: «Надо вытравить нациков»

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Украинский певец и продюсер объяснил, почему в Донбассе и Москве живут более человечные люди, чем в Киеве.

Певец и продюсер Юрий Бардаш объяснил, почему в России продолжают стоять памятники украинцам, а на Украине русские и советские монументы сносят. Комментарий музыкант дал корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину.

«Когда вижу таблички на украинском языке здесь (в Москве. — Прим. ред.) — ну такое, мне немного непонятно, почему они висят. А с другой стороны, это еще раз показывает, какие человечные люди здесь», — отметил Юрий Бардаш.

По его словам, в Донецке не снесли памятник Тарасу Шевченко. Монументы украинцам также стоят по всему Донбассу. Ни один подобный памятник не пострадал и в Москве. Тем временем на Украине активно сносят советские памятники и «отменяют» российскую культуру. И это не закончится, пока сохраняется киевский режим.

«Надо вытравить всех паразитов, всех врагов, нациков — всех их выдавить! Тогда расцветет пышным цветом и красота, и украинская речь. Все это будет! Но не сейчас», — подытожил певец.

Юрий Бардаш известен по проектам Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и «Луна». Он родился на Украине, потом работал в России. После начала спецоперации продюсер бежал в Грузию, но затем переехал в Россию. Причиной стали угрозы — они начали поступать в адрес Бардаша после его критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Бардаш назвал важнейшей задачей показать детям Донбасса великую и необъятную Россию.