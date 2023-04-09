Картонный гробик: тела двоих недоношенных близнецов нашли в коробке на улице

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christiane Nehring / CHROMORANGE; 5-tv.ru

Следствию предстоит выяснить, кто является родителями покойных мальчиков.

Тела двоих мертвых недоношенных младенцев нашли в коробке недалеко от водонапорной башни в поселке Юдино. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На ужасающую находку наткнулся местный житель населенного пункта. Он прогуливался с собакой, когда его домашний питомец проявил интерес к, казалось бы, обычной коробке. Мужчина подошел ближе и увидел, что было спрятано в картонном «гробике».

«Внутри были мальчики-близнецы», — прокомментировал очевидец.

По предварительным данным, младенцы были рождены раньше планируемого срока. Предполагается, что они появились на свет на шестом или седьмом месяце беременности. В самодельной могиле мальчики пролежали порядка двух дней.

При осмотре тел следы насильственной смерти обнаружены не были. Почему дети умерли и как оказались в коробке — уточняет следствие. Также правоохранителям предстоит узнать, кто является родителями близнецов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Новосибирске нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика.