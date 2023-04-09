Праздник везде: как православные христиане отмечали Вербное воскресенье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Множество прихожан посетили храмы для освещения главного символа праздника — распустившихся веточек вербы.

Православные москвичи 9 апреля отмечают большой христианский праздник — Вербное воскресенье. Прихожане посещают храмы и освещают ветки традиционного дерева. В том числе, верующие побывали на службе в столичном Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Видео попало в распоряжение 5-tv.ru.

Всенощное бдение совершил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Он также осветил вербные веточки, которые принесли собой гости собора. Прихожан в храме собралось очень много. Многие из них поделились хорошим, праздничным настроением. Для верующих приходить в храм в Вербное воскресенье — непоколебимая традиция.

«Обязательно надо в этот день <…> помянуть всех наших близких, родных, друзей, кто ушел. Вспомнить о них, помолиться о здравии близких», — поделились они.

Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи и открывает Страстную неделю. Согласно преданию, в этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим, где перед ним почтенно расстилали пальмовые ветви. В России пальму заменили вербой, более обыденным для страны растением. Святую Пасху православные в 2023 году отпразднуют 16 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать с прошлогодней освященной вербой.