Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков

Фото: Кадр из сериала «Невский. Проверка на прочность», 2017 г.

Что произошло со знаменитостью? Какова причина трагедии?

Печальную новость о кончине знаменитого актера Вадима Волкова сообщили в Молодежном театре на Фонтанке. Точная причина трагедии не называлась, однако известно, что талантливому мужчине было всего 59 лет.

«За 12 лет работы в Молодежном театре Вадимом Волковым были сыграны 12 ролей. <…> Артист работал вне амплуа, используя все отпущенные его таланту краски — от лирических до комических», — подчеркивалось в заявлении, опубликованном пресс-службой Театра.

Валим Волков известен благодаря работам в огромном количестве проектов. В том числе, в киноиндустрии. Он снимался в таких сериалах и фильмах, как «Крепкие орешки», «Условный мент», «Аутсайдер», «Мушкетеры Екатерины», «Один» и многих других. Кроме того, Волков часто играл в театрах. Среди самых известных постановок: «Севильский цирюльник», «Четыре танго о любви».

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