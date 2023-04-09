В Китае показали видео, на котором армия наносит ракетные удары по Тайваню

Фото: www.globallookpress.com / Pang Xinglei

Судя по смоделированному НОАК ролику, атаковать остров китайские военные будут с земли, воздуха и моря.

Китайский англоязычный телеканал Global Times показал, как армия КНР будет наносить точечные ракетные удары по Тайваню. Видео смоделировали специалисты Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В десятисекундном ролике видно, что удары по Тайваню будут наноситься ракетными комплексами с земли, авиацией с воздуха и крейсерами с моря. По данным телеканала, НОАК сымитировала удары по «ключевым целям на острове Тайвань и прилегающей акватории». Речь идет о военных объектах, аэродромах и некоторых зданиях.

WATCH: A computer generated animation by the PLA Eastern Theater Command shows its mock joint precision strikes on the island of Taiwan on Sunday pic.twitter.com/mbjfxsPRcz — Global Times (@globaltimesnews) April 9, 2023

Видео с имитацией ударов армии КНР по Тайваню появилось на фоне проводимых Китаем трехдневных военных учений с названием «Совместный меч». В первый день китайские военные оттачивали установление контроля над морем, воздухом и информацией, а во второй — отрабатывали нанесение ударов по наземным целям.

Власти КНР назвали эти учения «строгим предупреждением» Тайваню. Они стали ответом на поездку его президента Цай Инвэнь в США на прошлой неделе. По сути, учения можно назвать репетицией окружения и ударов по острову. Тайваньские власти заявили, что видели у острова не менее 70 китайских самолетов и девяти кораблей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер КНР Си Цзиньпинь отказался идти на уступки по тайваньскому вопросу.