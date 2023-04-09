Армия России ликвидировала около 90 украинских неонацистов на двух направлениях

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Генерал-лейтенант Игорь Конашенков подвел итоги СВО на Украине за прошедшие сутки.

В районах Новоселки и Владимировки в Донецкой народной республике (ДНР) ВС РФ пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, бойцы российской армии уничтожили подразделения ВСУ в районе Павловки и Водяного в ДНР.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова высмеяла Зеленского после идеи посетить Германию. Там президента Украины могут наградить премией Карла Великого.