«Мое счастье и гордость»: Татьяна Лютаева показала своих внуков от Дитковските

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Актриса выложила редкое фото в честь дня рождения шестилетней Ники.

Звезда «Гардемаринов» Татьяна Лютаева показала своих внуков публике. Таким образом актриса поздравила одного из них — маленькую Нику — с днем рождения. Сегодня девочке исполнилось шесть лет.

«Моя любовь, с днем рождения! Ты — мое счастье и гордость! Мирного неба и любви», — написала Лютаева.

На фотографии, опубликованной Газетой.ру, Ника и Федор сидят на кровати и улыбаются для снимка. У шестилетней девочки длинные кудрявые волосы.

Дочь Лютаевой Агния Дитковските родила Федора в браке с актером Алексеем Чадовым. Сейчас мальчику восемь лет, а родители давно развелись. Об отце Ники ничего не рассказывала ни Агния, ни ее мама. Саму девочку публика увидела только благодаря Татьяне Лютаевой — до этого Нику скрывали от любопытных глаз журналистов и поклонников.

Сейчас Агния Дитковските замужем за ресторатором Богданом Панченко. Этот союз позволил ей подарить Лютаевой еще одного внука — годовалого ребенка, имя и пол которого пока под секретом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Лютаева удивила архивным фото и раскрыла секрет молодости.