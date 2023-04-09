Момент гибели Елены Шульман под колесами троллейбуса попал на видео (18+)

Фото, видео: ВКонтакте / Елена Шульман; 5-tv.ru

Одна из самых известных актрис российского дубляжа внезапно погибла за день до своего 54-го дня рождения. Она озвучивала рыбку Дори в «В поисках Немо», а также кузнечика Кузю и бабу Капу в «Лунтике».

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, на котором запечатлен момент гибели российской актрисы дубляжа Елены Шульман под колесами троллейбуса в Санкт-Петербурге.

На кадрах видно, что троллейбус заезжает на остановку, чтобы высадить пассажиров и набрать новых. Пока он подъезжает, на проезжую часть выходит Елена Шульман. Поскольку одну руку актриса в этот момент держит у уха, можно предположить — она не заметила машину из-за разговора по телефону.

После этого троллейбус сбивает Елену и наезжает на нее одним колесом. В этот момент на остановке стоит множество людей, однако почти никто из них не заметил трагедии. Уже после того как из троллейбуса начали выходить люди, один из пешеходов постарался привлечь внимание водителя.

В результате аварии Елена Шульман получила очень серьезные травмы — многочисленные переломы, повреждения внутренних органов и так далее. Ее успели довезти до больницы, однако врачи оказались не в силах спасти актрису. Смерть наступила рано утром — в 6:45 по московскому времени.

Артистка погибла за день до своего 54-го дня рождения. Она считается одним из самых известных голосов российского дубляжа — на ее счету более 600 озвученных персонажей. В частности, рыбка Дори в мультфильме «В поисках Немо», кузнечик Кузя и баба Капа в «Лунтике». Также ее голос звучал в «Барбоскиных», «Смешариках», «Монстрах на каникулах». Знакома актриса и взрослым — ее можно услышать в фильмах о «Человеке-пауке», драме «Вестсайдская история», сериале «Черное зеркало» и других.