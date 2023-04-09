В Кремле заявили об истерике на Западе из-за размещения ядерного оружия в Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / Olga Sokolova

Дмитрий Песков обратил внимание, что критикующие Россию западные политики не упрекают США за те же самые действия.

Представители западных стран истерично отреагировали на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — сказал представитель Кремля в эфире одного из федеральных каналов.

Дмитрий Песков также обратил внимание, что критикующие решение России западные политики не вспоминают о ядерном оружии США, хранящемся в Европе десятилетиями.

О планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии президент России Владимир Путин объявил в конце марта. Он подчеркнул, что Москва не передает боеголовки Минску, а собирается только хранить их на территории соседней страны. Специальные хранилища должны быть построены к началу июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели заседание Высшего госсовета. Мероприятие состоялось в Большом Кремлевском дворце и запомнилось рядом тезисов.