Непростая задача: как российские танкисты ликвидировали боевиков ВСУ под Кременной

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Защитники Донбасса совместно с отрядами на БМП захватили позиции украинской армии и действовали решительно.

Бойцы 4-й бригады 2-го армейского корпуса показали уничтожение позиции ВСУ в районе Кременной. Видео показал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин. На кадрах можно заметить продвижение бронемашин вдоль лесопосадки. Также в ролике присутствуют кадры с дрона, с помощью которых военнослужащие корректирую артиллерию. После серии выстрелов в бой вступают пехотинцы из отряда «Барс-12».

Военкор отмечает, что командование Украины не считается с потерями, поэтому постоянно бросает в бой все новые отряды. ВСУ необходимо прорвать оборону Кременная — Сватово, чтобы открыть простор для дальнейшего наступления. Однако эта задача им оказывается не по силам, и боевикам приходится отступать.

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Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объяснил необходимость ее проведения защитой населения Донбасса. Глава государства подчеркнул, что все попытки договориться с Киевом провалились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Херсоне появилась подпольная организация, занимающаяся уничтожением объектов ВСУ.