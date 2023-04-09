Офицера разведки Украины заочно арестовали за вербовку исполнителей терактов в Херсоне

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Обвиняемый Александр Гурко убеждал противников спецоперации стать террористами и раздавал им взрывчатку. Он объявлен в международный розыск.

Офицера Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Александра Гурко заочно арестовали в России. Он обвиняется в вербовке исполнителей терактов в Херсоне и других городах в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«Вынесено постановление о привлечении Александра Гурко в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 361 части 2 УК РФ, как склонение, вербовка, вооружение лица в целях совершения акта международного терроризма — совершение вне пределов РФ взрыва <…> в период с 24 февраля по 9 мая 2022 года», — говорится в документе.

Там же уточняется, что после экстрадиции в Россию офицер украинской разведки должен быть взят под стражу на два месяца. Сейчас офицер украинского ГУР объявлен в международный розыск.

Имя Александра Гурко стало известно из показаний гражданина Украины Павла Запорожца. Последнего обвиняют в подготовке теракта в Херсоне. Совершить его мужчина планировал в День Победы, 9 мая.

На заседаниях суда говорилось, что Александр Гурко вербовал исполнителей терактов из числа противников спецоперации по защите Донбасса. Также он раздавал завербованным взрывчатку.

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