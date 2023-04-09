Проклятия Натальи Кустинской: мужья оставили, внук умер от водянки, сына убили

Фото: Кадр из к/ф «Десять зим за одно лето», реж. Валериу Гажиу, 1969 г.

Покорившую сердца советских мужчин красавицу-актрису перед смертью никто бы не узнал: она страдала от алкоголизма и не могла встать из-за травмы позвоночника и сильнейших ожогов ног. Как же так вышло?

Актриса Наталья Кустинская многим запомнилась как одна из главных красавиц советского кино. В 60-х и 70-х ее признавали не просто кинозвездой, а настоящим секс-символом. Однако закончилась жизнь артистки плачевно: она осталась совершенно одна, не могла встать с постели из-за травм и пристрастилась к бутылке. 5-tv.ru решил вспомнить ее историю.

Наталья Кустинская дебютировала в кино в 1959 году, исполнив в 20-летнем возрасте роль Маруси в фильме Григория Рошаля «Хмурое утро». Затем она снялась в популярных комедиях «Три плюс два» и «Иван Васильевич меняет профессию», а также телесериале «Вечный зов». Однако затем актриса почти перестала сниматься из-за творческого кризиса и столкнулась с множеством проблем в личной жизни.

«Черная вдова»

Первым мужем Натальи Кустинской стал кинорежиссер Юрий Чулюкин. Поговаривали, что эффектная блондинка вышла за него замуж по расчету — ради блестящей карьеры в кино. Сама артистка отвергала это. Брак распался через 11 лет — причиной стали обоюдные измены и пристрастие Чулюкина к алкоголю. Детей в браке не родилось, но во время него Кустинская пережила выкидыш.

Вторым мужем актрисы стал Олег Волков — сначала переводчик в посольстве СССР в Индии, затем сотрудник Министерства внешней торговли СССР. Он ради Натальи бросил семью, в 1970 году Кустинская родила от мужчины своего единственного ребенка Диму. Однако брак продлился всего два года, закончившись разводом из-за измен.

Третий муж артистки — космонавт Борис Егоров. В роман с ним Наталья вступила еще будучи замужем за Олегом Волковым. Из-за этого последний чуть не покончил с собой. Третий брак просуществовал 19 лет, а распался снова из-за обоюдных измен. Через пять лет после этого Борис Егоров неожиданно умер. Из-за этого и последующих происшествий Кустинская получила прозвище «черной вдовы».

Четвертый муж актрисы — экономист Геннадий Хромушин. К всеобщему удивлению, супруги были искренне влюблены, об изменах и речи не шло. Однако вмешался злой рок. Однажды Геннадий поскользнулся и при падении сломал плечо. Во время первой операции ему занесли инфекцию, понадобилась вторая. Вскоре после нее мужчина внезапно умер в нескольких шагах от двери дома. В браке с Натальей Кустинской он прожил 12 лет.

Смерть внука, убийство сына и затворничество

В год смерти четвертого мужа актрису ждало еще два горя. Сначала умер ее семимесячный внук — у мальчика диагностировали гидроцефалию, которую еще называют водянкой головного мозга. При этом заболевании в черепе скапливается слишком много жидкости. Сегодня оно легко лечится, но раньше было смертельно опасным.

Вскоре после смерти внука погиб и единственный сын Натальи Кустинской. По официальной версии, во время одной из посиделок с друзьями в его квартиру ворвался неизвестный. Он ударил Дмитрия в висок, что привело к мгновенной смерти. Стоит добавить, что в последние годы жизни он употреблял наркотики и был болен СПИДом.

Актриса заподозрила в причастности к убийству возлюбленную сына, которая тоже страдала от наркозависимости. Позже ее гипотеза подтвердилась — невестка пришла к ней в день рождения и во всем призналась. Актриса прогнала женщину, вскоре ту нашли мертвой на скамейке на улице. Рядом лежали две пустые бутылки водки.

После гибели сына Наталья Кустинская практически стала затворницей. Знакомые говорили, что она начала много пить в попытках справиться с депрессией. Подкосилось и здоровье — появились проблемы с позвоночником, начали отказывать ноги.

Новые мужья и мучительная смерть

Наладить свою жизнь Наталья Кустинская попыталась через два года после смерти сразу троих любимых мужчин подряд. Ее пятым мужем стал Владимир Масленников. Брак был счастливым, но продлился только пять лет — мужчина умер от скоротечного рака. Шестым мужем актрисы стал аферист Стас Ванин. Он хотел заполучить московскую квартиру пожилой артистки, исчезнув из ее жизни вскоре после свадьбы. Его план провалился: Наталья расторгла брак незадолго до смерти.

Кустинская доживала свой век в небольшой двухкомнатной квартирке во Вспольном переулке. У нее прогрессировал сахарный диабет, из-за которого актриса сильно располнела. В 2010-м она упала в ванной и получила серьезную травму позвоночника. Через два года актриса упала с кровати и сломала левое плечо. При этом ее атрофированные ноги угодили в раскаленную батарею — из-за ожогов четвертой степени Наталья стала совершенно лежачей.

Через десять месяцев после этого Кустинская попала в Боткинскую больницу с диагнозом «пневмония». Вскоре ее перевели в реанимацию и ввели в медикаментозную кому. Через несколько дней произошел инсульт. Несмотря на усилия врачей, актриса скончалась, не приходя в сознание. Это произошло на 75-м году ее жизни — 13 декабря 2012-го.

Гражданская панихида по Наталье Кустинской не проводилась — она сама так пожелала еще при жизни. Состоялось лишь отпевание в храме Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни. Похоронена артистка рядом со своими отцом и сыном на Кунцевском кладбище Москвы.

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