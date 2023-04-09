Простой, но очень вкусный: рецепт утреннего пирога с яблоками
Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision
Чем побаловать себя в воскресенье, когда не хочется долго стоять у плиты? Конечно, десертом! А вы уже попробовали?
Нет ничего сложнее приготовления пирога, скажу некоторые. Но это большое заблуждение! Как отмечают повара, даже в воскресенье утром можно сделать прекрасный десерт, уделив этому не больше часа. Попробуйте сами.
Ингредиенты:
- Яблоки — 4 штуки
- Мука — 200 граммов
- Сахар — 100 граммов
- Масло — 100 граммов
- Яйца — 2 штуки
- Сода — 1 чайная ложка
- Уксус — 1 столовая ложка
Способ приготовления:
Предварительно необходимо разогреть духовку до 180 градусов. Затем очистите яблоки и нарежьте их на тонкие дольки. Смешайте муку, сахар, мягкое масло, яйца, соду и уксус до однородности. Положите половину смеси в форму для выпечки, выложите сверху яблоки, а затем прикройте оставшейся смесью. Выпекайте десерт в разогретой духовке около 35-40 минут, до золотистой корочки.
Пирог готов! Можно подавать и наслаждаться вкусом сочных яблок и теста.
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