«Расплакалась»: Регина Тодоренко пожаловалась на проблемы со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Телеведущей приходится ходить дома в медицинской маске, чтобы не подвергать риску заражения своих домочадцев.

Регина Тодоренко пожаловалась на ухудшение самочувствия. На днях телеведущая обратилась в больницу, где ей поставили неутешительный диагноз — обострение хронического тонзиллита. Это расстроило Тодоренко настолько, что она расплакалась прямо на приеме у врача.

«Расплакалась после того, как узнала диагноз врача», — сообщила знаменитость в соцсетях под фотографией из медицинского кабинета.

Дело в том, что тонзиллит у Регины хронический, но уже 15 лет не напоминал о себе. Внезапное обострение не только огорчило телеведущую, но и заставило копнуть глубже: Тодоренко узнала, что означает болезнь горла по психосоматике.

Регина Тодоренко сообщила об обострении хронического тонзиллита. Фото: Instagram* / reginatodorenko

«Невысказанность и неспособность смириться с изменениями в жизни», — гласят статьи в интернете, которыми Регина поделилась в своем профиле.

При этом, отметила телеведущая, по дому ей приходится ходить в маске по рекомендациям врачей. Кроме того, из-за рецидива болезни Тодоренко очень плохо себя чувствует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регине Тодоренко и Владу Топалову помогло справиться с кризисом в отношениях.

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