«Ужасающее число»: посол Украины в Британии Пристайко заговорил о потерях в ВСУ
Посол Украины в Британии Пристайко: Киев скрывает «ужасное число» потерь ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
По утверждению дипломата, страна признает реальные потери после кого, как закончится конфликт.
Пока киевский режим тщательно скрывает потери в Вооруженных силах Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил — это будет «ужасное число».
«Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. ‹...› Я думаю, что это будет ужасное число», — сказал дипломат в беседе с Daily Express.
Пристайко отметил, что страна признает потери после кого, как закончится конфликт. Он также подтвердил намерение киевского режима воевать «до последнего украинца» и указал, что было мобилизовано миллион человек.
К слову, на сегодняшний день уже имеются некоторые подсчеты о потерях в ВСУ. Так, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что с начала российской спецоперации по защите Донбасса киевский режим потерял более 300 тысяч боевиков. Это число погибших и без вести пропавших.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские бойцы защищают левый берег Днепра.