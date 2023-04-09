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По утверждению дипломата, страна признает реальные потери после кого, как закончится конфликт.

Пока киевский режим тщательно скрывает потери в Вооруженных силах Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил — это будет «ужасное число».

«Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. ‹...› Я думаю, что это будет ужасное число», — сказал дипломат в беседе с Daily Express.

Пристайко отметил, что страна признает потери после кого, как закончится конфликт. Он также подтвердил намерение киевского режима воевать «до последнего украинца» и указал, что было мобилизовано миллион человек.

К слову, на сегодняшний день уже имеются некоторые подсчеты о потерях в ВСУ. Так, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что с начала российской спецоперации по защите Донбасса киевский режим потерял более 300 тысяч боевиков. Это число погибших и без вести пропавших.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские бойцы защищают левый берег Днепра.