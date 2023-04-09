Праздник жизни, спорта и большого искусства: как прошел фестиваль «Алина-2023» в Сочи

Фото, видео: Спорт-Экспресс / Александр Федоров; 5-tv.ru

Дети из разных регионов России продолжают удивлять своими талантами. Благодаря академии «Небесная грация» Алины Кабаевой все мечты становятся реальностью!

Участие России в ближайшей Олимпиаде в Париже в 2024 году по-прежнему под вопросом. МОК не может до конца определиться с критериями допуска и недопуска российских и белорусских спортсменов, Исполком испытывает колоссальное давление со стороны западных стран и в то же время — должен учитывать позицию африканских, азиатских и латиноамериканских олимпийских комитетов, которые за допуск наших атлетов. Ведь без них в некоторых видах спорта соревнования становятся неполноценными.

Например, в художественной гимнастике, где российская школа — доминирующая. Ровно через месяц, в мае, Международная федерация гимнастики должна все-таки определиться с допуском или недопуском нашей команды до международных соревнований. Время ожидания спортсменки используют по максимуму, как и подобает законодателям моды — придумывают новые элементы, визуальные образы. Лучшим способом протестировать новинки является их обкатка на фестивалях, где участницы не скованы рамками необходимой элементной базы и могут дать волю фантазии в костюмах.

В Сочи как раз стартовал крупнейший, в мире художественной гимнастики, подобный фестиваль «Алина», организованный благотворительным фондом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. В номерах, а точнее сказать, в мини-спектаклях, участвуют спортсменки из 25 российских городов, а также из Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы и Узбекистана. Место действия — крупнейшая в мире Академия художественной гимнастики «Небесная грация», которая только открылась в декабре. Уровень и организации, и мастерства, и красочности — просто заоблачный. В этом убедился корреспондент «Известий» Александр Мостославский.

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Международный детский благотворительный фестиваль художественной гимнастики «Алина» отмечает свою 12-летнюю годовщину! Отныне его «постоянная прописка» в Сочи — в Академии художественной гимнастики «Небесная Грация».

«Впервые наш фестиваль проходит не в Москве, а в Сочи. В уникальной новой Академии художественной гимнастики. И еще раз хочу сказать огромное спасибо компании Газпром. Сегодня фестиваль посвящен культурному достоянию России: русская литература, музыка, театр, балет, живопись — это не только достояние нашей страны, но и всего мира, и запретить это невозможно!» — подчеркнула глава благотворительного, олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Главная цель фестиваля «Алина» — популяризация детско-юношеского спорта. Конечно, не все из участниц, этого праздника достигнут профессиональных высот в гимнастике, но навык трудолюбия, упорства и умения достигать поставленной цели останется у многих на всю жизнь.

«Я была очень счастлива, а в этом году я даже не ожидала такого, что я попаду и в таком зале красивом!» — поделилась впечатлениями спортсменка из Екатеринбурга Ника Корж.

«За годы проведения этого спортивного праздника в нем приняло участие более 12 тысяч гимнасток, зрителями шоу стали почти 100 тысяч человек, телевизионная аудитория за все это время приросла миллионами людей со всего мира. А для участия в нынешнем фестивале в Сочи приехало 350 гимнасток из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы и Узбекистана», — напомнил журналист.

Тринадцать новых, оригинальных номеров, созданы специально к нынешнему фестивалю. Вячеслав Кулаев — уже в третий раз режиссирует фестиваль «Алина». Он уверяет: этому виду спорта под силу передать любые настроения, ощущения, переживания и эмоции.

«На мой взгляд, данный вид спорта имеет в себе более широкий физический диапазон, инструментарий, так скажем, более атлетический, нежели классический балет или там современные хореография. И вот этот атлетизм в некоторых номерах, конечно, дает абсолютно феерический эффект! То, что балерина или танцовщик контемпорари в силу своей подготовки не может исполнить, девочки, конечно, делают абсолютно изумительно!» — добавил постановщик Кулаев.

Автор постановки «Лебединое Озеро» хореограф Елена Афанасьева из Санкт-Петербурга. Именно в этом городе, в свое время, зародилась художественная гимнастика, взяв все самое лучшее от русского классического балета.

«Айсидора Дункан привела нас к художественной гимнастике! Прекрасные формы тела, прекрасная гибкость, творчество, артистизм — все это объединяет классический балет и художественную гимнастику. И в этом номере я попыталась показать, насколько близки эти два вида, так скажем, даже искусство спорта и искусства, своей чистотой, своей силой, своей символикой!» — заметила мастер спорта СССР Афанасьева.

Ирина Зеновка — хореограф сборной России по художественной гимнастике — уже традиционно, на протяжении всех лет существования фестиваля «Алина» ставит для него уникальные номера. На этот раз создала сразу четыре композиции: «Русский Авангард», «Золотой Петушок», «Вера» и «Танец с Саблями». Признается: работая в новой Академии «Небесная Грация» ощутила необыкновенный прилив сил — творческих и физических.

«Особенности Академии лично для меня — это прекрасная атмосфера, прекрасный воздух, наверное, в Академии, что ты заходишь и хочется улыбаться, хочется творить, хочется радоваться, и у тебя прекрасное настроение. Это самое главное для меня — как для хореографа постановщика, как для творческого человека, что я нахожусь в прекрасном настроении. Я хочу еще больше сделать. Я хочу еще больше что-нибудь придумать, еще что-нибудь показать, отдать. Для меня главное — это настроение, прекрасное настроение!» — добавила Зеновка.

Ну и конечно, такое масштабное мероприятие не обошлось без почетных гостей и участия популярных артистов. Олег Газманов, Пелагея, Согдиана, Дмитрий Колдун и ансамбли «Вайнах» и «Березка» выступили на одном ковре с юными гимнастками.

«Замечательный совершенно фестиваль! Я в восторге от наших маленьких талантливейших девочек-красавиц. Я желаю всем маленьким спортсменкам большого взрослого, классного, успешного, спортивного пути!» — заявила Пелагея.

Гостем Фестиваля «Алина» стала и Валентина Матвеенко. Признается, что в восторге от увиденного представления, после которого олимпийская чемпионка Алина Кабаева лично провела экскурсию председателю Совета Федерации по Академии художественной гимнастики «Небесная Грация».

«Это просто уникальный спортивный комплекс, аналогов которому в мире нет. И все это необыкновенное пространство посвящено художественной гимнастике, и, кроме того, здесь и тренируются, здесь проходит обучение, соревнования, спортивные мероприятия. Знаете, я прошлась, такое чувство гордости и понимание, что Россия была великой спортивной державой, есть и всегда будет, и Россия всегда останется лидером мировой художественной гимнастики», — подчеркнула Матвиенко.

Этот праздник жизни, спорта и искусства организован Благотворительным фондом Алины Кабаевой, который полностью оплачивает участникам все расходы во время проведения фестиваля.

«Те гимнастки, которые выступали в самом начале, на первом-втором фестивале, они потом стали олимпийскими чемпионками спустя там шесть-семь лет. То есть сейчас мы можем увидеть будущее не только российской гимнастики, но и мировой!» — пояснила заслуженный мастер спорта России, серебряный призер олимпийских игр Яна Батыршина.

Для зрителей фестиваля «Алина» билеты традиционно бесплатны и прежде всего распределяются среди воспитанников детских домов и ребят с ограниченными физическими возможностями. Ну и конечно, главные зрители — это юные гимнастки, будущие чемпионки!

«Знаете, я всегда говорю, что спорт высших достижений не бывает без массового спорта и в массовый спорт приходят дети за своими кумирами. И я очень счастлива, что этот проект есть, что есть такая Академия художественной гимнастики, что есть дом для региональных команд!» — дополнила Алина Кабаева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у академии «Небесная грация» появился официальный Telegram-канал.