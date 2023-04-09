Санкции надолго: определены дальнейшие шаги по развитию промышленности РФ

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Российский АПК столкнулся с западными ограничениями еще в 2014 году, но отрасль это не сломило. Она показала рекордные урожаи.

Санкции — надолго. Эту реальность следует принять и работать дальше. Идеи для перестройки промышленности обсуждали на выездном заседании Госсовета в Туле. Для атмосферности выбрали цеха завода «Тулажелдормаш», который вот уже полтора века производит оборудование для прокладки и ремонта железнодорожных путей. Металл тут, конечно, наш. А вот станки и микроэлектроника — не вся. И тем не менее, инженеры предприятия смогли разработать новую линейку техники. Ее и показали президенту страны Владимиру Путину.

«Мы, конечно же, должны двигаться в направлении полной суверенизации. Но там, где мы видим, что возможно наладить устойчивые, хорошие, стабильные, надежные отношения с партнерами, которые действительно хотят с нами работать, там мы будем кооперироваться с этими партнерами, безусловно. Мы не будем замыкаться исключительно на своей территории», — сказал глава государства.

Сейчас как раз происходит укрепление альянсов для кооперации. В первые ряды, естественно, выдвигаются многолетние союзники, такие как Минск. Только задумайтесь, Белоруссия, страна с населением в девять миллионов человек, долгие годы в топе основных торговых партнеров России наряду с Китаем, Индией, Турцией и Германией. Минск сейчас, например, предлагает свои мощности по замене «выпавшей» европейской микроэлектроники.

«Мы все это преодолеем. И тот, кто надеется или предлагал нам, или прогнозировал, что мы рухнем, — ничего мы не рухнули. Да, будет непросто, ну а когда было просто? Мы выдержим и сделаем все, даже в микроэлектронике. Оказывается, и здесь есть возможности работать: ракеты летают, и боевая техника передвигается и у нас, и у вас, так что все мы преодолеем, надо немножко времени», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Промышленникам предлагается изучить опыт российских аграриев. Наш агропромышленный комплекс (АПК) с санкциями столкнулся еще в 2014 году, с тех пор отрасль не только наверстала выпавшие объемы, но и показала рекордные урожаи. Успех обусловлен еще и тем, что на селе быстро приняли как раз эту мысль — «санкции — надолго». Да, Москва допускает, что в отдельных сферах с Западом ситуация когда-нибудь нормализуется.

Так, на вручении верительных грамот послов, обращаясь к представителю Евросоюза, президент выразил надежду, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает. Но сколько потребуется на это времени — вопрос открытый. Мир делится на сферы интересов. Это чувствовалось даже на церемонии, когда в одном кружке сидели послы «недружественных стран» — Евросоюза, Дании, Норвегии, США. В другом — укрепляющие контакты с Россией — это Мексика, Ирак, Зимбабве, Сирия.

У России новая Концепция внешней политики. Мы определили себя как один из центров многополярного мира и готовы выстраивать отношения с теми, кто готов к равноправному партнерству с нами. Недаром рядом с американкой Лиз Трейси на церемонии поставили посла из Абхазии — страны, не признанной штатами. Но что нам с того?

«Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки вручения верительных грамот, и знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением. Но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесло свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений», — сказал Путин на вручении верительных грамот.

Поддержка, если не сказать прямо организация цветных революций далеко, не единственный инструмент борьбы Штатов за сохранение мировой гегемонии. Там также есть введение экономических санкций вопреки всем нормам Всемирной торговой организации, там же и политизация спорта — чего не было со времен холодной войны.