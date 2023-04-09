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Российские силы готовы к любым действиям противника.

Сейчас судьба России и Европы решается не в стране тысячи озер (Финляндии), не в Бельгии и даже не в США, а на полях Донбасса и Новороссии. Репортаж с передовой от корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

На позициях украинских боевиков у поселка Белогоровка местами «град». Следом укрепления ВСУ накрывает минометный дождь. В ответ противник наносит удары по нашим позициям. В районе Белогоровки, это очень важный участок фронта для нас, ожесточенные бои. Российские войска активно наступают на врага.

«Ну это Белогоровка, приграничный район перед Харьковской областью. Нам важно группировку противника убрать, ее возможности наносить удары, отрезать от линии обеспечения, уничтожить как больше личного состава», — рассказывает боец добровольческого отряда «Барс-12» с позывным «Валдай».

Выбив противника из населенного пункта бойцы откроют прямой путь на Северск и еще один серьезный укрепрайон ВСУ.

«Боевая работа в лесах под Кременной в самом разгаре, наши пушки не утихают — бьют по украинским позициям. А мы здесь пристально наблюдаем», — рассказывает журналист.

Артиллерию поддерживают и наши танки. Вот экипаж 4-й бригады 2-го армейского корпуса выезжает на огневую позицию.

Во время наших съемок танкистам снова сообщают цель. Обнаружены украинские боевики — они разворачивают укрытый ветками деревьев противотанковый гранатомет. Через некоторое время танкисты открывают огонь.

Как только противник будет выбит, наша пехота сможет совершить бросок. Украинские националисты отходят, оставляя все — вещи, оружие, тела сослуживцев.

Вместе с бойцами «Барс-12» заходим на высоту — наш добровольческий отряд прочно держит здесь оборону.

«Идем на позиции „Барсов“, дорога идет в гору, это хорошая тренировка с утра», — говорит корреспондент.

На этом рубеже военнослужащие готовы к любому отпору. Многие с большим боевым опытом.

Командир батальона с позывным «Снег» приехал сюда семь месяцев назад. Сын служил в Сирии. Ну, если сын участник боевых действий, то почему же папа не участник, решил он.

«Нам, старикам, как говорится, за наших дедов и отцов всю эту нечисть вычистить», — сказал он.

От высоты «Барсоа» до врага — всего полкилометра. По оставленным украинскими боевиками вещам можно легко определить, кто воюет на стороне противника. Плащ польского производства, кстати, из будущего. Дата производства — 5 мая этого года.

«Как враг ведет себя», — спрашивает корреспондент у бойца.

«Агрессивно, подло, по-хамски», — ответил солдат с позывным «Шах».

Противника здесь всегда встречают шквальным огнем. Во время наших съемок к позициям «Барсов» начала прорываться украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Нас просят покинуть позиции. Ближе к обеду украинские боевики активизируются на этом участке фронта.

Впрочем, наши войска готовы к любым действиям противника. Продвижение на Северск продолжается.