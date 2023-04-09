Российские бойцы рассказали об успехах в Артемовске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Прудников; 5-tv.ru

Все автомагистрали, ведущие в город и обратно, уже под контролем наших войск.

Российские войска усилили натиск в Артемовске. За неделю под контроль наших штурмовиков перешел весь центр города. На местной администрации был водружен флаг России. Вот зримые изменения на карте всего за неделю. Киевские формирования пытаются выстроить оборону в кварталах с высотной застройкой на западе города, оборудуя огневые позиции на верхних этажах.

В Артемовске в принципе многоэтажки чередуются с частным сектором и это обусловливает очаговый характер боевых действий. Ситуация для киевских формирований настолько напряженная, что Владимир Зеленский допустил принятие «правильных решений» при угрозе окружения, имеется в виду, вывод последних украинских отрядов из города.

Поэтому ВСУ зубами держатся за улицу Чайковского и трассу на Часов Яр — это последняя возможная для отступления дорога. Что она из себя представляет наглядно видно по этим кадрам, где груды уничтоженной украинской техники. По сути, это тир. В городе сильные разрушения, большое количество сожженной техники и брошенного оружия, прежде всего западного производства. Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань вернулся из Артемовска — далее его репортаж.

Руины частных домов, пустые глазницы окон многоэтажек. Вдали раздаются залпы и поднимаются клубы серого дыма. Это уже западные окраины города. Здесь же, в центре, совсем недавно бои шли за каждый метр и этаж, трудные и кровопролитные. Штурмовые отряды продвигались вперед по сложной застройке.

«Частные сектор, маленькие дворики чередуются и переходят в советские многоэтажки, промышленные зоны и другие сооружения. Это прибавляло сложности к штурму», — рассказывает журналист.

«Если противник занимает высоту, как было вот на той девятиэтажке, которую мы штурмовали. Он видит нас, а мы двигаемся по частному сектору. Полноценно не получается продвигаться одной линией фронта. И мы их как бы рвем, пытаемся зайти во фланги», — рассказывает боец.

Проходя мимо полуразрушенных домов видим то же, что и всегда — характерные приметы ВСУ.

«Украинские боевики использовали застройку, жилые дома, частный сектор — в качестве укреплений, в качестве огневых точек. Вот, например, один из частных домов, который весь окружен стрелковыми ячейками. Уходят ходы во внутрь. Там у них уже был опорный пункт», — рассказывает журналист.

Еще недавно здесь проходила одна из самых для штурма линия обороны ВСУ, о которой украинская пропаганда создавала легенды. Теперь это место становится одним из крупнейших провалов Украины и ее руководства.

«Украинские боевики маскируют свою бронетехнику и машины для подвоза боеприпасов под медицинскую эвакуационную. Вот хорошо виден впопыхах нарисованный красный крест. Рядом с черным, который изначально был на ней как тактический знак. Внутри же этой машины нет ничего, связанного с медициной. Она вся наполнена упаковками с боеприпасами», — рассказывает журналист.

Однако отступать украинским бойцам не давали свои же. Били в спины, очередью по тем, кто пытался покинуть поле боя.

«Поначалу это в основном наемники и какие-то более подготовленные подразделения. А когда они начинают стремительно отступать, они бросают мобилизованных, оставляют их без связи там. Наемники и нацбаты стоят сзади и просто не дают им перейти. Так уже было, когда мы их дотолкали до реки, тут остались мобилизованные и терроборона. По ним вели огонь свои же, мы ночью наблюдали, как они пытались уйти, но по ним стреляли свои же», — рассказывает боец.

Центр города. И один из его главных символов — танк-победитель Т-34. Подразделения ВСУ с гордостью водружали на него украинский флаг. Но провисел он здесь недолго.

«Над советским танком Т-34, который украинцы пытались сделать одним из символов обороны Бахмута, завешивали его украинскими флагами, снимали под ним видео, теперь черное знамя ЧВК „Вагнер.“ К данному моменту уже освобожден центр Артемовска», — рассказывает журналист.

Если легендарный танк Т-34 взять за точку отсчета, видно, как буквально за месяц фронт значительно продвинулся вперед, а подразделения ВСУ, оказавшиеся в полукольце, отброшены на несколько километров на запад — к многоэтажкам, промзоне и железнодорожным путям.

«Я принимал непосредственное участие в самой идее, что мы должны были снять этот флаг с этого танка. Там был украинский флаг, мы его сняли, вон его остатки. Танк уже стоял повернутый к противнику. Как будто знали, что мы придем сюда и будем бороться дальше с нацизмом», — рассказывает боец.

Все автомагистрали, ведущие в город и обратно, уже под контролем наших войск. Еще немного и большой участок железной дороги тоже будет освобожден. Украине окончательно отрежут линию снабжения — пуповину, через которую подпитывают остатки их группировки.