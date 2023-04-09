Никас Сафронов рассекретил новые отношения: «Стараюсь ее баловать»

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Знаменитому художнику исполнилось 67 лет. Но и на седьмом десятке он убежден — человек должен быть всегда влюблен, ведь это чувство окрыляет и придает сил на новые свершения.

Художник Никас Сафронов в день своего 67-летия рассказал о новом романе. Сообщать имя и длительность отношений с девушкой он не стал, но о взаимоотношениях поведал. По его словам, она бывает порой капризная, но знаменитость не обращает внимание на такое поведение.

«Забываю ей ответить, она тут же прощается со мной. Я на такие сообщения не реагирую, потому что знаю, что через какое-то время она сама напишет, что виновата, прости, написала такое резкое письмо», — поделился художник в интервью с KP.RU.

Спутницу он старается баловать, не обижаться на нее по мелочам, не ставить ей каких-либо рамок. Радует любимую он вещами, то пальто купит, то платье. Иногда делает более сентиментальные подарки.

«Какую-то вещь, которая осталась от моей мамы: серьги, кольцо. Ну и стараюсь не скандалить. Я вообще не люблю ссоры. Когда мне закатывают скандал, я отстраняюсь», — добавил Сафронов.

Однако жениться художник пока не намерен. По его словам, сначала нужно хорошо узнать человека, поскольку он внезапно может кардинально измениться. С таким Сафронов уже сталкивался. Это было в отношениях с итальянкой.

«Когда она жила в России, училась в институте Пушкина, она была такая тихая-тихая. А потом вдруг она беременна оказалась. Стала плакать, мол, как я вот буду с ребенком, не в законном браке. Мы повенчались. Потом опять начала нудеть — как это вот я, иностранка, буду так жить без печати в паспорте. Мы поженились. Потом грянул развод, в суде она пыталась все, что у меня было, отсудить», — вспомнил художник.

При этом, несмотря на опыт, Сафронов уверен — человек должен быть всегда влюблен. Именно это чувство окрыляет, придает сил, заставляет двигаться вперед и преодолевать, казалось бы, непреодолимые препятствия.

«Женщины непредсказуемы. Ты никогда не знаешь, что от них ожидать. Но влюбленным надо обязательно быть. Это чувство окрыляет», — подытожил он.

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