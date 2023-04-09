«Уже лучше»: Пригожин рассказал о самочувствии после инцидента во время съемок шоу

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Продюсер связал случившееся с перенесенным в прошлом коронавирусом.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, которому на днях стало плохо во время съемок телевизионной программы, рассказал как чувствует себя сейчас. По его утверждению, состояние улучшилось. После случившегося он уже прошел обследование.

«Чувствую себя уже лучше. Мне вовремя оказали помощь, приехала скорая. Скорая померила давление, оказала помощь. Потом я уже сам поехал в коммерческую больницу, прокапался, сделал дообследования», — сказал Пригожин РИА Новости.

При этом онемение лица, которое тревожило тогда знаменитость, до конца еще не прошло. По словам Пригожина, внезапно ухудшившееся самочувствие, скорее всего, связано с перенесенным коронавирусом. После выздоровления пациента еще долго могут тревожить побочные явления, отметил он.

Пригожину стало плохо во время съемок: «Онемело пол-лица и давление поднялось»

Отправляться за границу на лечение продюсер не намерен. Он заявил, что полностью доверяет русским врачам.

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