Скончался актер из фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба

Фото: Кадр из к/ф «Маленькая Вера», реж. Василий Пичул, 1988 г.

Сердце артиста перестало биться через две недели после кончины любимой супруги.

На 62-м году жизни не стало советского и российского актера, сыгравшего брата главной героини в фильме «Маленькая Вера» Александра Негреба. Сердце артиста перестало биться спустя две недели после смерти супруги Елены Копцевой-Негреба.

Актер многие годы сотрудничал с порталом «Ревизор.Ru». По его данным, Негреба мог умереть во сне после продолжительной борьбы с раком легких.

Негреба родился в Харькове, окончил ГИТИС. Дебют на экране состоялся в 1987 году. В его послужном списке три десятка проектов. Так, он сыграл старшего брата главной героини в «Маленькой Вере» Виктора, директора театра Зарамушкина в трагикомедии «В городе Сочи темные ночи», следователя Северина в «Неустановленном лице».

Он также снимался в фильмах и сериалах «Зима в раю», «Дюба-дюба», «Мечты идиота», «Хитровке», «Москва. Три вокзала», «Линии жизни» и многих других работах.

Актер был и талантливым писателем. Больше всего его тянуло к фантастике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти звезды «Карлика Носа» Валентины Тумановой.