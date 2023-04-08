Отец Киркорова в 90 лет разводится с женой из-за новой любви

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певец порадовался за родителя, который в преклонном возрасте живет полноценной жизнью.

У 90-летнего певца Бедроса Киркорова появилась новая любовь, ради которой он разводится со своей второй супругой Людмилой Смирновой после 26 лет совместной жизни. Об этом стало известно в эфире федерального телеканала.

Шокирующую новость прокомментировал сын исполнителя певец Филипп Киркоров. Он назвал новую избранницу отца красивой женщиной и заявил, что они с родителем уважают личную жизнь друг друга. Также Киркоров рад, что рядом с отцом будет человек, который о нем позаботится.

«Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает. Периодически у него сердечко отказывает, правда. Если доживу до такого возраста, буду самым счастливым человеком, конечно», — отметил певец.

До этого ходили слухи, что Киркоров-старший увлекся ухаживавшей за ним медсестрой, которая якобы даже забеременела от него. Однако Бедрос Филиппович опроверг эти домыслы заявив, что «уже 15 лет не занимается сексом».

Киркоров-старший впервые вышел в свет после госпитализации и длительного выздоровления. Еще в 2022 году он жаловался на здоровье, после чего сын уговорил его установить кардиостимулятор. Позднее стало известно, что у артиста начались новые проблемы с сердцем. В итоге в конце года он попал в шоковый зал для дренажа воды из легких.

А в начале января Бедроса Киркорова госпитализировали с бронхитом и затрудненным дыханием. Сначала его положили в отделение реанимации, позже перевели в кардиологию. За время лечения медикам удалось стабилизировать давление пациента и снизить одышку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бедрос Киркоров впервые вышел на связь после продолжительной болезни и вспомнил слова знаменитой целительницы Ванги, с которой их связывала тесная дружба.