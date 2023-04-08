Ковальчук заявил, что США не смогли разгадать рецепт сплава двигателей РД-180

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Ученый подчеркнул, что Россия входит в небольшое число стран мира, способных производить сплавы для космической и авиапромышленности.

Американские ученые так и не смогли определить состав сплава, из которого сделаны российские двигатели для ракет РД-180, которые США регулярно закупают у России. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, выступая в Политехническом университете Петра Великого с открытой лекцией «Природоподобные технологии и решение проблем современного мира».

«До сих пор американцы покупают наши ракетные двигатели РД-180, <…> мы их продаем много лет. Они его разбирают — собирают, разбирают — собирают, а металл сделать не могут», — пояснил ученый.

Ковальчук подчеркнул, что в мире ограниченное количество стран могут делать, в частности, двигатели для истребителей именно потому, что для этого необходимо уметь изготавливать сплавы.

Он привел в пример турбину самолета, состоящую из множества металлических лопаток, каждая из которых крутится в раскаленном газе при температуре более двух тысяч градусов и испытывает «дичайшие» механические нагрузки.

«Если оторвется одна лопатка, самолет рухнет или развалится. Но она крутится на протяжении многих <…> тысяч часов, самолет летает по много лет. А почему? Потому что можно сделать сплав. Так вот, мало кто может это сделать и сегодня», — отметил Ковальчук.

До этого глава Курчатовского института на выступлении в рамках «Городской недели физики» в Петербурге заявил о росте значимости физики в наше время. По словам ученого, многие люди и даже целые нации ошибочно посчитали, что эра физики завершилась, на самом же деле изменился объект изучения данной науки: если раньше это были металлы и полупроводники, то сейчас стала природа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что России принадлежит первенство по созданию самых мощных жидкостных ракетных двигателей в мире. На сегодня она производит такие двигатели, как РД-191, РД-180, РД-171М. Для создания новых ракет Россия планирует перейти на атомную энергетику, как наиболее соответствующую для дальних полетов в космосе.