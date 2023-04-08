Пытавшаяся усидеть на двух стульях Лорак стала не нужна ни России, ни Украине

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Спрос на выступления певицы упал больше чем в два раза после отказа выражать политическую позицию.

Певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая до сих пор не смогла внятно озвучить позицию по СВО и четко занять сторону в российско-украинском конфликте, оказалась в итоге не нужна ни России, ни Украине. Поклонники по обе стороны границы устали ждать, когда Лорак определится, и охладели к ее творчеству и к ней самой. Как звезда умудрилась за год похоронить успешную карьеру, разбиралось издание KP.RU.

Быстрый взлет и стремительное банкротство

Лорак перебралась из Украины в Россию в 2014 году и за несколько лет стала востребованной звездой с гонораром в три миллиона рублей за час концерта. Поклонники у певицы были не только в Москве, но и в регионах: там она регулярно гастролировала по небольшим площадкам, зарабатывая от миллиона рублей за выступление. Гонорары позволяли Лорак жить в элитном поселке в Истринском районе, в 25 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе.

С началом спецоперации Лорак отменила концерты в России и уехала за границу, периодически возвращаясь только для выступления на частных вечеринках.

Осенью 2022 года у Лорак намечался тур из восьми концертов по Германии и Чехии. В Гамбурге и Праге билеты стоили от 55 до 149 евро, и продано было уже по 30%-50% залов, как организаторов атаковали украинцы с требованием отменить мероприятия. В итоге европейский тур сорвался, а Лорак потеряла деньги.

В то же время спрос на звезду в России тоже стал падать — на частные «заказники» певицу уже звали значительно реже. Лорак переключилась на студийную работу и устройство личной жизни в Испании и на Ибице с новым ухажером — местным инструктором по йоге Исааком Виджраку.

Крах репутации

В 2023 году Лорак провела «благотворительный концерт» в онлайн-формате, деньги за который попросила зрителей перевести в фонд помощи «для поддержки всех семей, которые потеряли свои дома или пострадали от этой трагедии». Поклонники обратили внимание на то, что указанный певицей счет открыт в украинском банке, а информация подана на английском языке. Лорак заподозрили в сборе средств на нужды украинской армии, что сильно ударило по ее и так подмоченной репутации в России и отвернуло от нее многих еще хранивших преданность фанатов.

Тем не менее весной 2023 года певица планировала концертный тур по России. Однако выступления по инициативе общественности и администрации российских городов стали отменять. Певицу даже потребовали признать иноагентом.

После этого Лорак попыталась публично оправдаться. В соцсети она заявила, что никогда не оказывала военной помощи, а помогает только «в рамках гуманитарной миссии». При этом певица подчеркнула, что в 2014 году переехала в Россию именно потому, что на Украине ряд политических деятелей хотели использовать ее в своих целях, а когда она не согласилась, вынудили покинуть родину.

В то же время Лорак остается гражданкой Украины, там продолжают жить ее родственники. Бизнес певицы в Киеве — ночной клуб и бар — давно закрыт, осталась лишь квартира на бывшей улице Артема.

Как народ скажет

На свое 45-летте в сентябре Лорак арендовала концертный зал «Крокус Сити Холл». Продажа билетов уже идет, на сегодня реализовано около 20% зала.

За кулисами шоу-бизнеса говорят, что Лорак по-прежнему будет пытаться сидеть на двух стульях, не делая конкретных заявлений, живя за границей и прилетая в Россию лишь на заработки. Насколько ей это удастся, зависит от желания россиян ходить ее концерты.

По данным одного из концертных агентств, спрос на частные выступления Лорак упал на 60-70%, хотя заказы на нее все же есть. Цена — 3,6 миллиона рублей.

Комментарии в соцсетях у Лорак закрыты из-за постоянных угроз украинцев за отказ осудить Россию. Известно также, что Лорак на родине попала в «реестр госпредателей».

В России же певицу тоже осуждают за желание усидеть на двух стульях, сбор средств на украинские счета и молчание по поводу СВО. Ситуация вокруг Лорак накалена настолько, что отмолчаться ей уже вряд ли удастся, если она хочет продолжать работать в России, заключает издание.

В свою очередь продюсер Владимир Гинсбург еще в августе прошлого года предрекал, что Лорак своим молчанием по поводу российской спецоперации на Украине рискует похоронить собственную музыкальную карьеру. По словам продюсера, на Украине Лорак считают предательницей, которая променяла родину на заработки в России. Для россиян же она — лицемерка, которая поддерживает Украину, но боится открыто признать это.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое будущее Ани Лорак предсказала экстрасенс Эльвира Усубалиева.