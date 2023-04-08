Президент Курчатовского института заявил о росте значимости физики

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Многие люди и даже целые нации ошибочно посчитали, что эра физики завершилась, однако на самом деле в ее развитии начался новый этап.

Значимость физики сегодня намного выше, чем в предыдущий период развития науки. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на выступлении в рамках «Городской недели физики» в Петербурге.

Он отметил, что сам объект изучения физики сегодня стал намного сложнее, чем раньше. Однако многие люди и даже целые нации ошибочно посчитали, что эра физики завершилась. Такой подход к ведет их в тупик, подчеркнул Ковальчук.

Он пояснил, что раньше предметом изучения физики были металлы и полупроводники, а сейчас стала природа.

«Мы с вами живем при революционном времени <…>, физика поменяла предмет. Она поменяла предмет сначала с металла, создав весь этот дивный мир, потом — полупроводники, которые закончились абсолютно, и теперь она заинтересовалась живой жизнью. <…> Сегодня объект физики — это живая жизнь, сама природа», — заявил глава Курчатовского института.

В конце марта стало известно, что Курчатовский институт перешел под научно-методическое руководство Российской академии наук (РАН) в соответствии с постановлением правительства России. Тем самым началось возвращение РАН функций научного руководства, которые она имела в СССР и позднее утратила, отметил Михаил Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минске открылся филиал Курчатовского института.