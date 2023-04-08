Ольге Орловой доплатили 200 тысяч рублей после жалоб на «несправедливый» маткапитал

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / olgaorlova1311; 5-tv.ru

Телеведущая собирается потратить деньги через несколько лет — когда ее новорожденная дочь Аня пойдет в детский садик или школу.

Певица и телеведущая Ольга Орлова добилась увеличения размера материнского капитала на 200 тысяч рублей после жалоб на произошедшую с ней «несправедливость» при его начислении. Об этом она рассказала в личном блоге.

История началась два дня назад. Тогда экс-солистка группы «Блестящие» пожаловалась, что размер сертификата за второго ребенка в ее случае оказался таким, будто новорожденная дочь Аня — ее первенец. Хотя артистка уже воспитывает 21-летнего сына Артема.

«Маткапитал пришел сразу же через Госуслуги. Но, что обидно, пришел как за первого ребенка, Артема не посчитали, так как маткапитал стали давать гораздо позже его рождения. Мне кажется, это несправедливо не считать „старых“ детей действующими детьми», — посетовала тогда Орлова.

Такое заявление удивило подписчиц Ольги. Они рассказали знаменитости, что «старые» дети тоже учитываются при начислении маткапитала. Артистке посоветовали обратиться в государственные органы, что она и сделала.

Чиновники удовлетворили заявление Ольги Орловой об увеличении размера маткапитала. Instagram* / olgaorlova1311

«Как же не круто, когда ты не знаешь закон и своих прав. Очень многие девчонки мне писали просьбы дать обратную связь, когда все закончится. Потому что у них тоже „старых“ детей не учли. А на самом деле они тоже берутся в расчет. Порадую Артема — благодаря ему мы получили на 200 тысяч больше», — рассказала Ольга Орлова.

При этом телеведущая оговорилась, что едва ли средства маткапитала будет легко потратить из-за строгого регулирования. Она планирует использовать деньги через несколько лет — когда дочь Аня пойдет в детский садик или школу.

Как сообщал 5-tv.ru, Ольга Орлова родила дочь Аню 6 февраля этого года. Недавно она показала подросшую девочку на фото. Несмотря на все доказательства, хейтеры продолжают утверждать, что 45-летняя телеведущая не рожала сама. Немногим ранее знаменитость поставила им шах и мат, показав послеродовой живот.

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