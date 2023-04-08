Хоккеиста МХЛ Пашинина избил его собственный отец

Невеста хоккеиста МХЛ Пашинина рассказала об избиении спортсмена его же родственниками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; ВКонтакте / margo_manifestor; 5-tv.ru

Предварительно, семейные баталии разгорелись после того, как мать спортсмена яро выступила против его невесты.

На хоккеиста МХЛ Максима Пашинина напал его собственный отец — профессиональный боксер. Об этом рассказала невеста спортсмена Маргарита Дмитриева на своей странице в «ВКонтакте», опубликовав соответствующее видео.

По словам девушки, сперва устные угрозы начали поступать от матери Максима, которой не нравились отношения пары. На следующий день к молодому человеку приехал отец, не общавшийся с сыном 20 лет. Маргарита сообщила, что тот якобы напоил молодого человека, а также угостил «какими-то грибами». После чего Максим позвал любимую на помощь.

Когда девушка приехала на встречу, то оказалась в эпицентре семейного скандала. Также в конфликте принимал участие отчим спортсмена, который ударил ее по голове.

«Вчера нас избили, я лежала в больнице, а Макса удерживали насильно, вам сказали», — написала девушка.

После произошедшего Маргарита пообещала обратиться в полицию.

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По последним данным, Максима Пашинина госпитализировали в НИИ скорой помощи, где ему диагностировали отравление неустановленным психоактивным веществом. Отмечается, что спортсмен попал туда после того, как соседи вызвали полицию из-за его неадекватного поведения. Утром молодого человека выписали.

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