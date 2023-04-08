Полюбившая оголяться дочь Малафеева пожаловалась, что семья от нее отвернулась

Дочь футболиста Малафеева пожаловалась, что семья от нее отвернулась после оголенных фото

Фото: Instagram* / malafeev16ru

Ксения уверена, что проблемы в общении с отцом-футболистом и мачехой у нее возникли из-за стремления быть искренней. Про недавнюю выписку из рехаба она не упомянула.

Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева пожаловалась, что семья от нее отвернулась. 19-летняя Ксения сообщила об этом в личном блоге.

«Вообще стало ***** (все равно. — Прим. ред.), что кто-то там что-то ****** (говорит. — Прим. ред), не верит в меня. Семья отвернулась от меня, потому что им нужна „идеальная картинка“ меня. Никогда не пыталась быть какой-то не такой — я всегда настоящая, максимально открытая людям и искренняя, хочу наслаждаться жизнью и получать кайф», — призналась девушка.

Сейчас дочь Вячеслава Малафеева находится в Дубае. Она утверждает, что ведет здоровый образ жизни, занимается йогой, медитирует и читает книги. Однако все это, судя по всему, не помогло Ксении наладить отношения с отцом и мачехой.

«Часто хочется кому-то что-то доказать, но пора взрослеть, Ксюша. Пора понять, что не смогу заставить их вести себя иначе», — добавила дочь футболиста.

В последние недели Ксения Малафеева все чаще публикует свои полуобнаженные фото. Instagram* / malyshkaaaa

Ксения — старшая из двух детей Вячеслава Малафеева от первого брака с Мариной Безбородовой. В 2011 году в семье произошла трагедия — Марина разбилась в автокатастрофе. Через год футболист завел роман с Екатерина Комяковой, вскоре пара поженилась.

Казалось, что в семье все наладилось. Однако в 16 лет у старшей дочери спортсмена начались проблемы с наркотиками. Ксения даже получила четыре года условно по подозрению в сбыте запрещенных веществ. После этого наследница футболиста попала в рехаб, где проходила лечение от наркозависимости.

Вскоре после выписки из клиники, которая произошла не так давно, дочь Малафеева стала часто публиковать свои полуобнаженные фотографии в соцсетях. Подписчики в комментариях под каждым постом призывают ее пожалеть отца и прекратить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что старшую дочь Вячеслава Малафеева обокрали. Ксения решила, что деньги у нее стащила подруга, которую она пригласила в гости.

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