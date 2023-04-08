Вдова бойца Арни на похоронах Татарского: Надо все закончить, чтобы было не зря

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Ирина Ларионова уверена, что киевский режим не смог запугать.

Гибель Владлена Татарского не смогла никого запугать и все необходимо довести до конца. Такое заявление на похоронах военкора сделала вдова бойца Арни (Андрей Рахов — Прим.ред.) Ирина Ларионова.

С военкором Ирина познакомилась в 2021 году в Донецке. Она подчеркнула, что Владлен был открытым, галантным и талантливым человеком, с хорошим чувством юмора.

«Киевский режим не смог запугать. Если после смерти Андрея (Рахова) было какое-то отчаяние, то когда Владлен погиб, была злость. Надо все закончить, чтобы все было не зря», — подчеркнула Ларионова.

Церемония прощания с погибшим 2 апреля во время теракта в Петербурге Владленом Татарским проходит на Троекуровском кладбище Москвы. С журналистом и ополченцем Донбасса пришли попрощаться многие известные деятели культуры, искусства и политики. А также те, кто стоял с Татарским плечом к плечу все эти годы, а также поклонники его творчества.

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