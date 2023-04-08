Зеленский назвал возвращение Крыма «безальтернативным вариантом» для мира

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Таким мнением он накануне поделился с военнослужащими-мусульманами.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом и для страны, и для всего мира. Его слова привело издание «Укринформ».

При этом лидер Незалежной выразил уверенность, что полуостров снова станет частью государства. По его мнению, это необходимо для якобы порядка в мире, основанного на нормах международного права.

В США заявили о невозможности наступления ВСУ в стиле НАТО

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать регионам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что госсекретарь США Блинкен выступил против прекращения огня на Украине.