Экс-муж Ольги Рапунцель объяснил блокировку ее банковских счетов

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Мужчина заявил, что в этом не его вина.

Экс-звезда шоу «Дом-2» Дмитрий Дмитренко сообщил, что не блокировал счета бывшей возлюбленной Ольги Рапунцель, с которой сейчас находится в бракоразводном процессе. По его словам, у девушки могли возникнуть проблемы с рекламодателями, которые и обратились к судебным приставам. Он также посоветовал ей не перекладывать проблемы «с больной головы на здоровую».

«Ты ходишь по салонам красоты, делаешь рекламу, качественную или нет, я не знаю. Тебе переводят деньги, потом приходят претензии, на звонки не отвечаешь», — заявил Дмитренко в своем блоге.

Несколько дней назад Рапунцель рассказала, что мужчина проигнорировал пятилетие их общей дочери. По ее словам, Дмитренко не только не стал поздравлять девочку, но и заблокировал счета бывшей возлюбленной.

Однако по словам самого Дмитренко — дела обстояли иначе. Он приготовил для дочери множество подарков, но его не пригласили на праздник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в феврале Дмитрий Дмитренко подал на развод. Ольга Рапунцель заявила, что мужчина поднимал на нее руку, а также изменял.

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