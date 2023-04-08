Госсекретарь США Блинкен выступил против прекращения огня на Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Emmi Korhonen

Это будет означать признание Киевом утраченных территорий, объяснил свою позицию политик.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен исключил возможность переговоров о прекращении огня между Москвой и Киевом на сегодняшний день. Такое заявление он сделал в интервью медиагруппе Funke.

По словам политика, кто-то может посчитать эту идею «заманчивой». Однако такой исход будет означать признание присоединенных регионов территорией России, что не будет являться «справедливым и прочным миром».

Сенатор Бондарев спрогнозировал возможные сроки наступления ВСУ

Блинкен выразил опасения, что РФ якобы может использовать перемирие для перегруппировки войск, после которого начнет наступление.

До этого политик уже заявлял, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели. Запад обещал Киеву помочь не только с его организацией, но и нарастить среднесрочный и долгосрочный потенциал.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович призвал сменить президента на Украине. Он отметил, что украинский лидер так и не смог избавить страну от коррупции.